شكرا لقرائتكم خبر عن وفد كاثوليكي روماني يلتقي «بطريرك الإسكندرية للروم» لبحث الحوار بين المسيحيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المطران نيقولا أنطونيو، المتحدث الرسمي باسم بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم ومطران طنطا، إن البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، استقبل بمقر البطريركية وفدا من العلماء والأساتذة المتخصصين في الحوار العقائدي بين المسيحيين، برئاسة الأسقف الكاثوليكي الروماني Wilhelm Krautwaschl مساء أمس.

وأضاف «أنطونيو» أن اللقاء تطرق إلى مناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالحوار بين الطوائف المسيحية، كما قام الوفد بزيارة إلى دير القديس سابا البطريركي بالإسكندرية.

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وأوضح أن البابا استقبل أيضاً مجموعة كبيرة من مدينة بافوس في قبرص، برئاسة عمدة بافوس فايدوناس فايدونوس، في سياق توأمة المدينتين التاريخيتين الإسكندرية وبافوس بهدف تعزيز العلاقات الأخوية مع مدينة الإسكندرية الكبرى.

بدوره رحب البطريرك بالوفد، قائلاً: «أود أن أرحب بك رئيس بلدية بافوس وأن أعرب عن سعادتي لأنه سوف يستأنف خط الرحلات البحرية من قبرص إلى الإسكندرية الذي توقف منذ عام 2009»، مشيرا إلى أن هذه الرحلات كانت دائمًا مناسبة لمساعدة بلدينا مصر وقبرص وكنائسنا على التقارب، ولكن بشكل أساسي تنشيط السياحة بين بلدينا.

في المقابل، وجه عمدة بافوس فايدوناس فايدونوس الشكر إلى البابا ثيودروس نيابة عن الوفد بأكمله وقال: «لحسن الحظ، كما وعدتكم منذ عامين، سنعمل على تعزيز علاقتنا بالإسكندرية التاريخية وتحقيق علاقات جادة ولتنفيذ هذه الالتزامات واتباعها، شرعنا في أول رحلة بحرية بعد 10 سنوات من التوقف لإرسال رسالة تفيد بأن التقدم قد تحقق مرة أخرى في منطقتنا».

وفي الختام أهدى البابا ثيودروس الثاني عمدة بافوس أيقونة القديسين قسطنطين وهيلانة.