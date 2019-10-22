شكرا لقرائتكم خبر عن بسام راضي: قمة «السيسي- بوتين» تركز على تعزيز العلاقات الثنائية في كل المجالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه من المقرر أن تشهد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مدينة سوتشي الروسية عقد لقاء قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات والأصعدة، في إطار اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي الموقعة بين البلدين، وكذا الروابط الوثيقة التي تجمع مصر وروسيا، وحرصهما على تدعيم التعاون الثنائي ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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وأضاف السفير بسام راضي أن الرئيس السيسي سيعقد عدداً من اللقاءات مع القادة والزعماء الأفارقة المشاركين في القمة «الروسية- الأفريقية» إلى جانب مشاركته في إطلاق المنتدى الاقتصادي «الأفريقي- الروسي» الذي سيركز على عدد من المحاور لتنمية التعاون التجاري والعلاقات الاقتصادية بين روسيا الاتحادية ودول القارة، بحضور الزعماء الأفارقة ومجتمع رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين.

وأوضح المتحدث الرسمي أن القمة «الأفريقية- الروسية» الأولى من نوعها، ستتضمن جلستين عامتين، وسيصدر عنها إعلان ختامي، بهدف دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الأفريقية وروسيا، بالإضافة إلى تعزيز التشاور بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة.

كان الرئيس السيسي وصل، صباح الثلاثاء، إلى مدينة سوتشي بروسيا الاتحادية، لرئاسة القمة «الأفريقية- الروسية» مشاركة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.