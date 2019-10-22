شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال تطهير لبلاعات الأمطار بأحياء القاهرة استعدادا للأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى أحياء محافظة القاهرة، أعمال تطهير لأكثر من 20 ألف بلاعة أمطار بشوارع العاصمة، استعدادا لاستقبال موسم الأمطار، ومنع تراكم المياه بالشوارع. وفى السياق نفذ حى شرق مدينة نصر، برئاسة اللواء مجدى الوصيف، بالتعاون مع شركة الصرف الصحى بالقاهرة، حملات ل استكمال تطهير وتسليك البلوعات بشارع عبد الرحمن ابو زهرة خلف معهد التخطيط والجهاز المركزى وشارع احمد فخرى. Advertisements كما تم التأكيد على مرفق الصرف الصحى ومشرفى المناطق من الحى بالمرور والمتابعة المستمرة لملاحظة أى مشاكل صرف صحى والتعامل الفورى حيال المشكلة ومتابعة سلامة جميع المطابق والبالوعات واستكمال تطهير بالوعات الأمطار فى جميع مناطق حى شرق مدينة نصر. وفى السياق ذاته أنهى حى البساتين برئاسة اللواء محمود ضياء، مشكلة الصرف الصحى بميدان صقر قريش، بعد الدفع بفرقة من شركة الصرف الصحى.

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