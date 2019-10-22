رابطة الجامعات الإسلامية تبحث التعاون مع جامعات أذربيجان لنشر التسامح والوسطية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت رابطة الجامعات الإسلامية، بحث التعاون مع جامعات أذربيجان لنشر التسامح والوسطية.

من جانبه استقبل الدكتور أسامة العبد، الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، الدكتور إيميل رحيموف، السكرتير الثاني لسفارة آذربيجان بالقاهرة، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الرابطة والجامعات فى آذربيجان.

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وأشاد الأمين العام للرابطة بالعلاقات الطيبة التى تربط بين البلدين الشقيقين، قيادة، وحكومة، وشعبا، كما عبَّر عن إشادته لتجربة التعايش والمواطنة فى مصر وآذربيجان.

من جانبه عبَّر الدكتور إيميل رحيموف عن بالغ امتنانه لجمهورية مصر العربية، وللأزهر الشريف، ولرابطة الجامعات الإسلامية وأمينها العام، على الجهود العظيمة في نشر الوسطية والاعتدال في كل مكان.