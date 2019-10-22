شكرا لقرائتكم خبر عن الأطفال المشاركون فى أسبوع القاهرة الثانى للمياه يزورون متحف الرى بالقناطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم منتدى أسبوع القاهرة للمياه زيارة للأطفال المتميزين على مستوى الجمهورية، إلى متحف الرى للتعرف على تاريخ مدرسة الرى المصرية ومنشآت الرى عبر العصور، وإبداعات مدرسة الرى العريقة وما صنعته من حضارة باستغلال نهر النيل الاستغلال الأمثل.

وزار الأطفال متحف علوم المياه الذى يحتوى على نماذج لمشروعات الرى القديمة والحديثة، ونماذج خشبية منقولة من متحف الرى القديم، الذى يعود تاريخ إنشائه لعام 1929، كما تتناول المكونات المتحفية مسيرة الإبداع فى تاريخ الرى بمصر منذ تولى على باشا مبارك أول وزارة لـ"الرى".

ويضم المتحف صالات عرض متطورة، ومختلف النماذج الطبيعية، والمجسمة والمصورة، وصور وخرائط لمشروعات الري والصرف فى مصر منذ عهد الفراعنة حتى الآن وطريقة إنشائها والجهود التى بذلها محمد على باشا مؤسس الدولة المصرية الحديثة فى توفير المياه لدلتا مصر وعدم التفريط فيها حتى لا تهدر وتصب فى البحر المتوسط.

ويوجد شجرة " التين البنغالى" بحديقة المتحف وهى أحد أنواع الأشجار التى أدخلها الاحتلال الفرنسي إلى مصر، تتميز عن باقي الأشجار بضخامتها، وأنها أكثرهم ظلًا ومنظرها الجذاب، وهي من الشجر النادر في العالم، يوجد منها في مصر أربع شجرات فقط، واحدة فى القناطر الخيرية (بحديقة المتحف) وأخرى بجوار برج القاهرة والثالثة في حديقة أنطونيادس بالإسكندرية، والرابعة بالإسماعيلية .

وكانت وزارة الرى قد انتهت من عملية تطوير حديقة "عفلة " التى تربط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة وهى مقامة على مساحة 13 فدان، حيث تم تنفيذ ممشى أهل مصر بتكلفة مليون و400 ألف بها، على غرار ما ينفذ فى محافظة القاهرة بهدف خدمة الزائرين والمنطقة.

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