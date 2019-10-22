- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تعلن جدول انتخابات الاتحادات الطلابية للجامعات للعام الجامعى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق وزير التعليم العالى والبحث العلمى على الجدول الزمنى لإجراء الانتخابات الطلابية للعام الجامعى 2019/2020.
ووجه الوزير خطابا إلى رؤساء الجامعات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للإعلان وإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات، وفقًا للجدول الزمنى المرفق، مع تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية والمشرف العام على معهد إعداد القادة بحلوان؛ لمتابعة سير أعمال انتخابات الاتحادات الطلابية للعام 2019/2020.
وأكد الوزير على بضرورة قيام كل جامعة بتقديم تقرير مفصل إلى اللجنة العليا عن سير العملية الانتخابية يوميًّا منذ بدايتها حتى نهايتها.
الجدول الزمنى المقترح لانتخابات الاتحادات الطلابية 2019-2020
كانت هذه تفاصيل خبر التعليم العالى تعلن جدول انتخابات الاتحادات الطلابية للجامعات للعام الجامعى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.