شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تعلن جدول انتخابات الاتحادات الطلابية للجامعات للعام الجامعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق وزير التعليم العالى والبحث العلمى على الجدول الزمنى لإجراء الانتخابات الطلابية للعام الجامعى 2019/2020.

ووجه الوزير خطابا إلى رؤساء الجامعات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للإعلان وإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات، وفقًا للجدول الزمنى المرفق، مع تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية والمشرف العام على معهد إعداد القادة بحلوان؛ لمتابعة سير أعمال انتخابات الاتحادات الطلابية للعام 2019/2020.

وأكد الوزير على بضرورة قيام كل جامعة بتقديم تقرير مفصل إلى اللجنة العليا عن سير العملية الانتخابية يوميًّا منذ بدايتها حتى نهايتها.