صور.. حملات لرفع الإشغالات بالبساتين والمقطم والسيدة زينب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد اللواء محمود ضياء، رئيس حى البساتين، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمنطقة المعراج، بالتعاون مع شرطة المرافق، والمتابعة الميدانية والإدارات المعنية وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحى. وأكد اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه وجه بضرورة الاهتمام بالطرق وتكثيف حملات النظافة وإزالة أى معوقات من شأنها تعطيل حركة السير، وفى إطار ذلك كثف حى المقطم حملات النظافة ورفع الاشغالات ومتابعة النظافة وتطوير ميدان الشرطة العسكرية وحديقة بلال تحت اشراف اللواء مدحت رئيس الحى. Advertisements وفى السياق شن حى السيدة زينب برئاسة الدكتور مهران عبد اللطيف، حملة للقضاء على إشغالات المقاهى، أسفرت الحملة عن غلق عدد من المقاهى المخالفة ومصادرة كميات كبيرة من الإشغالات وتحرير محاضر للمخالفين.

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