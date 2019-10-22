شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تعقد جلسة محاكاة للمتطوعين فى مشروع "مواجهة الزيادة السكانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد فريق عمل مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" بوزارة التنمية المحلية، جلسة محاكاه لمجموعات عمل محافظتى سوهاج وقنا ومكاتب المجلس القومى للسكان تم فيها تمثيل أدوار أعضاء المجلس ووحدة السكان بالمحافظات فى شكل جلسة واقعية حقيقية فى ضوء ضم الأعضاء الجدد وضم الشباب المتطوع المنضم للمجلس بقرار من المحافظ فى محافظات المشروع وتهدف جلسه المحاكاة أيضا لتبادل الخبرات وزيادة الثقة بين فرق العمل ولتحقيق المزيد من دمج للشباب ووحدة السكان بالمحافظة داخل إطار عمل المجلس الإقليمى للسكان.

جاء ذلك على ورشة العمل التدريبية التى ينظمها المشروع تحت عنوان "دمج الشباب ووحدات السكان بالمحافظات فى إدارة البرنامج السكان وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحده للسكان والمجلس القومى للسكان ووحدات السكان بالمحافظات، لمحافظتى قنا وسوهاج.

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وأدارت الدكتورة فاطمه الزهراء جيل منسق المشروع، جلسة المحاكاة وتوزيع وتبادل الأدوار لخلق روح تشاركية تفاعلية بين الأعضاء وفرق العمل بما يسمح بتبادل شراكة حقيقية بين فرق العمل والشباب .

وتعقد الورشة برئاسة الدكتورة فاطمه الزهراء جيل منسق المشروع وبمشاركة وحضور الدكتورة دولت شعراوى مدير برنامج السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان والدكتورة ناهد إسكندر، نائب مدير برنامج التنمية المحلية لتنمية الصعيد والدكتورة ولاء جاد الكريم مسئول مكون المشاركة وإعادة التوطين ببرنامج تنمية الصعيد والدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومى للسكان .

وأشارت الدكتورة فاطمه الزهراء جيل منسق المشروع، إلى أنه يجرى التنسيق مع الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر لبحث إمكانية الاستفادة من البرنامج فى مشروع الاستجابة المحلية للقضية السكانية .