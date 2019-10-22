التعليم تطالب المدارس الثانوية باستيفاء التجهيزات التكنولوجية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت الإدارة العامة لنظم المعلومات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من مديرى المدارس الثانوى العام ( رسمى -رسمى لغات ) باستيفاء بيانات التجهيزات التكنولوجية للمدرسة المرتطبه بمنظومة التعليم الجديدة، على أن يتم استيفاء البيان بالتعاون والتنسيق بين مسؤل التطوير التكنولوجى بالمدرسة ومسؤل المعلومات حتى يتم تسجيل البيان بكل دقــة لكل من نوعية نظام عمل المدرسة ( أصلية أو مستضافة صباحى مستضافة مسائى وبيانات التواصل مع مدير المدرسة واخصائى التطوير بها و بيانات أجهزة البنية التحتية لاستراتيجية تطوير التعليم ( من حيث فئة تجهيز المدرسة - نوع الجهاز - الماركة - الموديل - العدد.
وشددت على ضرورة طباعة التقرير ومراجعته بمنتهى الدقة واعتماده ويسلم لرئيس قسم التطوير بالادارة التعليمية واعتماده، ثم يسلم لمدير التطوير التكنولوجى بالمديرية.
وأوضحت أن المدرسة المستضافة سوف تقوم بتسجيل بيانات المدرسة وبيانات التواصل مع مدير المدرسة واخصائى التطوير فقط ، أما المدرسة الاصلية ( صاحبة المبنى ) هى التى سوف تقوم بتسجيل بيانات التجهيزات التكنولوجية
http://student.emis.gov.eg/new/Newequipments.aspx
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