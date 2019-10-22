شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: ارتفاع صادرات البصل والثوم لـ516 ألف طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، بشأن حركة الصادرات الزراعية، يوضح ارتفاع صادر البصل والثوم إلى 516 ألف طن، منها البصل لـ488 ألفا و102 طن، والثوم 28980 خلال الفترة من الأول من يناير وحتى 16 من شهر أكتوبر الجارى، وجارى الشحن والتصدير طبقا للاشتراطات الجديدة.

وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن صادرات البصل احتلت المركز الثالث فى الصادرات، مشير إلى أن صادرات الثوم شهدت زيادة في الصادرات عن العام الماضى وصلت إلى 16 ألف طن، موضحا أن جميع الشحنات المصدرة تلتزم بالاشتراطات الجديدة لمحطات ومراكز ومفارش وإعداد وتجهيز وتعبئة البصل الطازج "الناشف" للتصدير، وتطبيق جميع الاشتراطات الحجرية على شحنات البصل المصدر.

فيما أكد تقرير الحجر الزراعى، أن هناك عدة شروط لتصدير البصل، تتمثل فى الالتزام بإجراء تحليل العينات واستيفاء الاشتراطات اللازمة فى مفارش البصل، للحفاظ على المنظومة الرقابية وحماية الصادرات المصرية، وتعليمات مشددة لجميع الشركات المصدرة للبصل الطازج الالتزام بالفرز والتعبئة فى المحطات او مراكز التعبئة المعتمدة والمؤكدة من الحجر الزراعى، مؤكدا أن إدارة خدمة المصدرين كلفت لجانا من مفتشى الحجر الزراعى لاعتماد محطات ومراكز تعبئة البصل الطازج، وكذلك تتولى فتح سجلات للمصدرين بهذه المحطات والمركز المعتمدة.