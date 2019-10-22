شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تحتفل باليوم العالمى للطيور المهاجرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت وزارة البيئة، العالم الاحتفال باليوم العالمى للطيور المهاجرة تحت شعار "كن الحل للتلوث البلاستيكى"، على هامش البرنامج التدريبى الخاص بإعداد المرشد البيئى، المنعقد بمدينة شرم الشيخ بالتعاون مع مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة وبحضور ممثلين عن وزارة السياحة وعدد من خبراء الطيور ومنظمات المجتمع المحلى والشباب.

تهدف الاحتفالية إلى تسليط الضوء على خطورة التلوث البلاستيكى على حياة الطيور المهاجرة ودور الفرد فى حمايتها، بالإضافة إلى عرض جهود وزارة البيئة ومشروع صون الطيور المهاجرة والحد من استهلاك البلاستيك لحماية للبيئة والتنوع البيولوجى.

وتضمنت الاحتفالية تسليط الضوء على دور مصر كأحد مسارات هجرة الطيور في العالم حيث تعبر مئات الملايين من الطيور خلالها كل ربيع وخريف، وتقضي الكثير من الطيور الشتاء فى المناطق الرطبة بمصر مما يجعلها مشتى دولي هام للطيور المائية.

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كما استعرضت الاحتفالية جهود وزارة البيئة لتقليل حدة المخاطر التى تواجه الطيور المقيمة والمهاجرة، حيث يتم التنسيق مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أثناء مراحل تنفيذ محطات مزارع طاقة الرياح بمناطق عبور الطيور لتقليل تأثيرها عليهم، كما تقوم الوزارة بتشديد إجراءات الرقابة لمنع الصيد الجائر وضبط المخالفين وإطلاق سراح الطيور التى يتم ضبطها.

كما تعمل الوزارة على الاستفادة القصوى من موسم الهجرة، من خلال مشروع "صون الطيور الحوامة"، والذى يهدف للترويج لسياحة مشاهدة الطيور، والتي ستصبح أحد الروافد الأساسية للسياحة وهو ما يتم تنميته بالبرامج التدريبية التي يتم تنظيمها للمرشدين السياحيين البيئين وتجهيز نقاط للمشاهدة، بالإضافة إلى إنشاء موقع للترويج على شبكة الإنترنت.

يوافق اليوم العالمى للطيور المهاجرة السبت الثانى من شهري مايو وأكتوبر من كل عام ليشمل مسارات هجرة الطيور وعودتها إلى مواطنها.