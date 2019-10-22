شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئيس بوركينا فاسو للشئون الإسلامية يزور منظمة خريجى الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور محمد عبد الفضيل القوصى، وأسامة ياسين نائبا رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بمقرها الرئيسى بالقاهرة، الدكتور أبو بكر دوكورى مستشار رئيس بوركينا فاسو للشئون الإسلامية.

وقال الدكتور محمد عبد الفضيل القوصى، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة وعضو هيئة كبار العلماء، إن المنظمة مستعدة لتقديم يد العون للشعب البوركينى فى مجال خدمة الأزهريين، وكذا المجال الدعوى والثقافى بما يساعد فى توضيح سماحة ووسطية الدين الإسلامى الحنيف.

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من جانبه أبدى الدكتور أبو بكر دوكورى، مستشار رئيس بوركينا فاسو للشئون الإسلامية، تقدير بلاده لدور الأزهر و المنظمة بقيادة فضيلة الإمام الاكبر، فى مكافحة الإرهاب والتطرف، ونشر فكر الأزهر الوسطى المعتدل وتحصين الشباب من الوقوع فى براثن الجماعات المتطرفة.

واستعرض أسامة يس نائب رئيس مجلس الإدارة، جهود المنظمة المبذولة فى مجال مكافحة الفكر المتطرف على المستوى الدولى بتدريب الأئمة من مختلف الدول، وكذا ترسيخ رسالة الأزهر عن طريق فروعها المنتشرة فى العالم وإفريقيا.