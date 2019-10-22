شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة حول "المحاسبة المائية" فى أسبوع القاهرة للمياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد منتدى القاهرة للمياه، اليوم الثلاثاء، جلسة حول" المحاسبة المائية لتحسين إنتاجية المياه وإدارة الجفاف"، فى ضوء إقرار معظم البلدان النامية بأهمية تطوير القدرة الإنتاجية والحد من الفقر والمساهمة فى النمو الاقتصادى وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لحل مشاكل المياه المقلقة.

وأكدت الجلسة على ضرورة التعامل مع ندرة المياه وإيجاد حلول مبتكرة والتعاون والشراكة على جميع المستويات من أجل المساعدة في تحقيق الأهداف والغايات المتفق عليها دوليا والمتعلقة بالمياه ، بما فى ذلك تلك الواردة فى خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

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ويتم تنظيم تدريب حول المحاسبة المائية على هامش أسبوع القاهرة للمياه كخطوة مبدئية تستمر لعدة أيام بعد انتهاء الأسبوع، حيث يستهدف هذا التدريب الأشخاص ذوى المعرفة بأسس المحاسبة المائية، من أجل تعريفهم بالمحاسبة المائية المتقدمة حتى يتمكنوا من تحليل المعلومات بشكل أفضل وإيصال النتائج المرجوة إلى صناع القرار، كما يركز التدريب بصفة خاصة على أعضاء فريق العمل المعنيين بوضع الخطط والسياسات والمنوط بهم تفسير النتائج التى توصل اليها باقى أعضاء الفريق وربطها بالمشاكل فى الإدارة والسياسات.

وتعد المحاسبة المائية أداة هامة لمواجهة تحديات ندرة المياه، باعتبار (المحاسبة المائية WA ) بمثابة الدراسة المنهجية للدورة الهيدرولوجية ، فضلا عن دراسة الوضع الحالي والمستقبلي لكل من العرض والطلب على المياه، كما تركز المحاسبة المائية أيضاً على القضايا المتعلقة بإدارة المياه.

وتستخدم المحاسبة المائية كأداة للتخطيط الاستراتيجي في المشروع الذي تقوم بتنفيذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة )الفاو( وتموله وكالة التعاون الدولي السويدية SIDA حول "تنفيذ أجندة 2030 لزيادة كفاءة إنتاجية المياه واستدامتها في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا ".