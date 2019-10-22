شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تعقد اجتماعا لوزراء البنية التحتية فى إفريقيا بأسبوع القاهرة للمياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت وزارة الموارد المائية والرى، بالاشتراك مع النيباد اجتماعا للجنة الوزارية المشتركة الخاصة بالمبادرة الرئاسية للبنية التحتية بمشاركة الوزراء وكبار الخبراء المعنيين بالمياه والبنية التحتية فى إفريقيا، فى إطار تفعيل دور مصر الريادى فى القارة الأفريقية، فى ظل رئاسة مصر للدورة الحالية من الاتحاد الإفريقى.

وبحث الاجتماع الذى عقد على هامش أسبوع القاهرة للمياه، التقرير المُعد بواسطة فريق العمل الفنى، حيث تم عرض جميع العقبات والقيود التي تسببت في عدم تنفيذ المشروعات ااخاصة بالمبادرة، و إعداد توصيات بناءً علي التقارير المقدمة لعرضها علي رؤساء المبادرة بالدول الأعضاء.

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ويعد أسبوع القاهرة للمياه مـن أكبر الأحداث المائية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وتنظمه وزارة الموارد المائية والرى المصرية سنوياً بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين.