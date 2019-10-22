شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة السياحة: مرحبًا بعودة السياح البريطانيين إلى شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، على قرار الحكومة البريطانية برفع القيود الجوية المفروضة على الرحلات إلى مطار شرم الشيخ، قائلة: "المملكة المتحدة ترفع قيود الطيران على شرم الشيخ في جنوب سيناء.. مصر ترحب بعودة السياح البريطانيين، وهذه شهادة على التعاون المستمر بين البلدين والجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية لضمان سلامة وأمن الزوار".



رانيا المشاط

وكانت الحكومة البريطانية أعلنت عن رفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية بين مطار شرم الشيخ والمملكة المتحدة.

وقالت الحكومة البريطانية، أن تحسين الإجراءات الأمنية فى مطارات شرم الشيخ، والتعاون الوثيق بين المملكة المتحدة ومصر في مجال أمن الطيران كان له دور كبير فى السماح لشركات الطيران فى استئناف رحلاتها الجوية إلى شرم الشيخ، وذلك وفق ما ذكره الموقع الرسمى للحكومة البريطانية.

وقال غرانت شابس، وزير النقل البريطاني: "نحن نتطلع إلى استئناف رحلات الطيران بشكل كامل إلى شرم الشيخ، ورفع القيود هو الخطوة الأولى في هذه العملية"، متابعا: "تبقى سلامة وأمن المواطنين البريطانيين على رأس أولوياتنا، ويتبع هذا القرار تعاون وثيق بين خبراء أمن الطيران لدينا ونظرائهم المصريين".