شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة البريطانية: تحسين الإجراءات الأمنية ساهم فى رفع قيود الطيران لشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الحكومة البريطانية، أن تحسين الإجراءات الأمنية فى مطارات شرم الشيخ، والتعاون الوثيق بين المملكة المتحدة ومصر في مجال أمن الطيران كان له دورا كبيرا فى السماح لشركات الطيران فى استئناف رحلاتها الجوية إلى شرم الشيخ، وذلك وفق ما ذكره الموقع الرسمى للحكومة البريطانية.

وقال جرانت شابس، وزير الدولة للنقل، نحن نتطلع إلى استئناف رحلات الطيران بشكل كامل إلى شرم الشيخ، ورفع القيود هو الخطوة الأولى في هذه العملية، متابعا: تبقى سلامة وأمن المواطنين البريطانيين على رأس أولوياتنا، ويتبع هذا القرار تعاونًا وثيقًا بين خبراء أمن الطيران لدينا ونظرائهم المصريين".