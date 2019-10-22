شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران المدنى: استئناف الرحلات البريطانية لشرم الشيخ تتويجا لجهود التنسيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت وزارة الطيران المدنى بالقرار الصادر من الحكومة البريطانية بشأن إستئناف الرحلات البريطانية إلي مدينة شرم الشيخ . Advertisements

وأكدت الوزراة فى بيان أن ذلك يعد مؤشراً للعلاقات والثقة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحده وتتويجاً للتنسيق الاستراتيجى الذى تم بين حكومتى الدولتين.

هذا وتأمل وزارة الطيران المدنى أن تكون هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة تشهد المزيد من الرحلات السياحية البريطانية لجميع المطارات المصرية.