شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا ترفع القيود عن الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ وتؤكد: الوضع آمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغت الحكومة البريطانية شركات الطيران اليوم، بأنها لم تعد تنصح بعدم السفر إلى مطار شرم الشيخ، بحسب بيان من السفارة البريطانية بالقاهرة اليوم.

وقال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا الدكتور أندرو موريسون: "لقد كانت المملكة المتحدة واضحة أنه سيتم استئناف الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ عندما يسمح الوضع الأمني ​​بذلك. يسعدني اليوم أن نعلن عن رفع القيود الحالية، سنواصل العمل عن كثب مع شركائنا في مصر وشركات الطيران التي تخطط لاستئناف الرحلات فى المستقبل".

وقال السفير البريطانى فى مصر السير جيفري آدامز: "يأتى هذا الإعلان بعد تعاون وثيق بين خبراء أمن الطيران فى المملكة المتحدة ومصر، سوف نعمل عن كثب مع شركات الطيران التى ترغب فى استئناف الرحلات الجوية، وسنواصل عملنا مع المسؤولين المصريين لضمان سلامة وأمن المواطنين البريطانيين، والتي تظل على رأس أولوياتنا".

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زاد عدد السياح القادمين من المملكة المتحدة في السنوات الأخيرة، على الرغم من القيود التي كانت مفروضة على الرحلات الجوية إلى مطار شرم الشيخ، وزار مصر ما يقرب من 415000 سائح في عام 2018.