بشار الأسد: أردوغان لص سرق المعامل والقمح والنفط.. واليوم يسرق الأرض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس السورى بشار الأسد إن أردوغان لص سرق المعامل والقمح والنفط واليوم يسرق الأرض.
وأكد الأسد خلال زيارة لقوات الجيش العربى السورى فى إدلب أن "كل المناطق في سوريا تحمل نفس الأهمية، ولكن ما يحكم الأولويات هو الوضع العسكرى على الأرض".
وأضاف الرئيس السورى "إدلب كانت بالنسبة لهم مخفرا متقدما، والمخفر المتقدم يكون فى الخط الأمامى عادة، لكن فى هذه الحالة المعركة فى الشرق والمخفر المتقدم فى الغرب لتشتيت قوات الجيش العربى السورى".
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