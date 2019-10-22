مصر | تعرف على جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وذلك على النحو التالي:

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (5) قضايا تهريب (ملابس أجنبية الصنع- قطع غيار موتوسيكلات- قطع غيار سيارات) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي فى تلك القضايا (167،720 جنيه).

في مجال مكافحة جرائم تهريب الأسلحة النارية: ضبط (1) قضية تهريب.

في مجال الأمن العام: ضبط عدد (40) قضية من أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات السائقين، مخالفات المسطح المائي، انتهاء فترة التصريح، سلاح أبيض).

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في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1303) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (195) حكما قضائيا متنوعا.

وفي مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات": ضبط عدد (2) قضية متنوعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.