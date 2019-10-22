أخبار مصر | تعرف على المستندات المطلوبة لكفالة طفل في نظام الأسر البديلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على المستندات المطلوبة لكفالة طفل في نظام الأسر البديلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يهدف نظام الأسر البديلة إلى توفير أوجه الرعاية المتكاملة الاجتماعية والنفسية والصحية للأطفال الذين تجاوز سنهم ثلاثة أشهر وحالت ظروفهم دون أن ينشأوا في أسرهم الطبيعية، وعلى الأخص مجهولي النسب والمعثور عليهم والمتخلى عنهم وذلك من خلال، تهيئة البيئة البديلة لاستقبال الأطفال، وتزويدها بالخبرات اللازمة لمعاونتها على كفالة حياة طبيعية ملائمة للأطفال ومتابعة سلامة تنشئتهم تنشئة صحيحة.

وترتكز استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة الأسر البديلة على أن رعاية الطفل داخل أسرة أفضل له من كافة النواحي الاجتماعية والصحية والنفسية، والهدف من ذلك، هو توفير بيئة أسرية للأطفال مجهولى النسب والمحرومين من الرعاية الأسرية بغرض تنشئتهم تنشئة سليمة بما يحقق المصلحة الفضلى لهؤلاء الأطفال.

وننشر المستندات والنماذج المطلوبة للحصول على خدمة "كفالة الطفل" بنظام الأسر البديلة

_ صورة البطاقة للزوج والزوجة.

_ صورة عقد الزوج.

_ صورة شخصية للزوج والزوجة.

_ عقد الإيجار أو ملكية الشقة.

_ فاتورة كهرباء.

_ مفردات المرتب أو المعاش للزوجين إذا كانا يعملان أو الزوج فقط إذا ثبت أن الزوجة لا تعمل.

_ صحيفة الحالة الجنائية عند قيام الزوج بأعمال حرة.

ووضعت وزارة التضامن الاجتماعي عدة شروط ولابد توافرها في الأسر البديلة حتى تستطيع كفالة الطفل، وهي كالتالي:

_ أن تتكون الأسرة من زوجين صالحين تتوافر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي بناء على بحث اجتماعي.

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_ ألا يقل سن كل منهما عن خمسة وعشرين عامًا، وألا يزيد على الستين، ويجوز استمرار رعاية الطفل مع الأب البديل في حالة وفاة الأم البديلة، وذلك بعد موافقة اللجنة العليا للأسر البديلة.

_ يجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهن الزواج وبلغت من العمر ما لا يقل عن ثلاثين سنة، كفالة الأطفال إذا ارتأت اللجنة العليا للأسر البديلة صلاحيتهن لذلك.

_ أن تتوافر في الأسرة التي تطلب كفالة الطفل، الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية للرعاية، وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية.

_ أن يكون الزوجان حاصلين على قدر مناسب من التعليم، على الأقل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

_ أن تجتاز الأسر الراغبة في الكفالة الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي.

_ أن يكون مقر الأسرة في بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية.

_ أن تتوافر الشروط الصحية في المسكن والمستوى الصحي المقبول لأفراد الأسرة بناء على البحث الاجتماعي الذي تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة.

_ إلزام الأسرة البديلة بفتح حساب ببنك ناصر الاجتماعي أو دفتر توفير عقب تسلم الطفل محل الرعاية بمبلغ لا يقل عن 5 آلاف جنيه أو إيداع المبلغ في حساب خاص للطفل، فضلًا عن ضرورة تعهد الأسرة بأن توفر للطفل المكفول كافة احتياجاته، شأنه في ذلك شأن باقي أفرادها.

* وفي حالة إذا كان الطفل معلوم النسب فتتعهد الأسرة كتابيا بالحفاظ على نسب الطفل:-

_ أن يكون الاتصال في شئونه عن طريق إدارة الأسرة والطفولة، ويحظر عليها تسليمه ولو مؤقتًا لوالديه أو أحدهما أو إلى أي شخص آخر إلا عن طريق هذه الإدارة.

_ التزام الأسرة البديلة بتيسير مهمة إدارة الأسرة والطفولة بمديريات التضامن الاجتماعي في الإشراف والزيارات الميدانية للأسرة البديلة والطفل ومتابعته بطريقة لا تخل بمبدأ السرية والمهنية.

_ أن تقبل الأسرة البديلة التعاون مع الإدارة في وضع الخطط لصالح الطفل محل الرعاية، بما في ذلك عودته لأسرته أو نقله إلى بيت آخر أو مؤسسة اجتماعية.