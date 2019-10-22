أخبار مصر | مستشار رئيس بوركينا فاسو للشئون الإسلامية يزور منظمة خريجي الأزهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستشار رئيس بوركينا فاسو للشئون الإسلامية يزور منظمة خريجي الأزهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقال د. محمد عبد الفضيل القوصي نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة وعضو هيئة كبار العلماء، أن المنظمة مستعدة لتقديم يد العون للشعب البوركيني في مجال خدمة الازهريين، وكذا المجال الدعوي والثقافي بما يساعد في توضيح سماحة ووسطية الدين الإسلامي الحنيف.

ومن جانبه أبدي د.أبو بكر دوكوري مستشار رئيس بوركينا فاسو للشئون الإسلامية، تقدير بلاده لدور الازهر والمنظمة بقيادة فضيلة الإمام الاكبر، في مكافحة الإرهاب والتطرف، ونشر فكر الازهر الوسطي المعتدل وتحصين الشباب من الوقوع في براثن الجماعات المتطرفة.

استقبل الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي، وأسامة ياسين، نائبا رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمقرها الرئيسي بالقاهرة، د. أبو بكر دوكوري مستشار رئيس بوركينا فاسو للشئون الإسلامية.

واستعرض أسامة يس نائب رئيس مجلس الإدارة، جهود المنظمة المبذولة في مجال مكافحة الفكر المتطرف على المستوى الدولى بتدريب الأئمة من مختلف الدول، وكذا ترسيخ رسالة الازهر عن طريق فروعها المنتشرة في العالم وأفريقيا.