أخبار مصر | القوات المسلحة تنظم مسابقة ثقافية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات المسلحة تنظم مسابقة ثقافية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى السادسة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة

تنظم إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، مسابقة ثقافية لتنمية الوعي الثقافي لدى الجماهير،

ويستطيع المشتركون في المسابقة الاتصال لمعرفة سؤال المسابقة والإجابة عليه على رقم (16886) بنظام الإستعلام الصوتي بسعر المكالمة العادية، وذلك في الفترة من 22102019 وحتى 05112019، وستقدم جوائز قيمة للفائزين.

