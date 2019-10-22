أخبار مصر | "النقل" تعلن تفاصيل توقيع مذكرتي تفاهم برية وبحرية مع إيطاليا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النقل" تعلن تفاصيل توقيع مذكرتي تفاهم برية وبحرية مع إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الحوار المصرى الإيطالي يعد نموذجا فعَّالا للتعاون بين البلدين كأحد وسائل دعم تبادل الخبرات وفتح آفاق التعاون بين كافة المعنيين بتلك الصناعة الحيوية من الخبراء ورجال الأعمال والمستثمرين.

وأكد حرصه على الشراكة وأهمية الانتقال إلى مرحلة تنفيذ المبادرات والمشروعات المقترحة وفقا لنتائج ورش العمل المنعقدة بالحوار المصري الإيطالي اليوم، وعرض نتائج إيجابية تحقق طموح الجانبين وتعكس الرغبة الفعلية للتعاون، متمنيًا أن تتثمر نتائج مناقشات اليوم عن مشروعات تخدم المصالح الاقتصادية القائمة والمشتركة للبلدين.

توقيع مذكرتي تفاهم:

وشهد وزير النقل عدد من التوقيعات بين الجانبين المصري والتي طالب وهما:

مذكرة التفاهم الأولى:

توقيع بالأحرف الأولى للتعاون بين الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى ووزارة النقل والبنية التحتية الإيطالية حيث تشمل: