أخبار مصر | "الأوقاف" توزع 109 أطنان لحوم السبت المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأوقاف" توزع 109 أطنان لحوم السبت المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الأوقاف، استمرار توزيع لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجًا بإجمالي 109 أطنان بدءًا من يوم السبت القادم، وذلك بمحافظات: ( القليوبية - أسيوط - البحيرة - سوهاج - قنا - الشرقية - المنوفية- الأقصر- الغربية- البحر الأحمر- الدقهلية- المنيا- الجيزة - القاهرة - أسوان- الفيوم - بني سويف - كفر الشيخ - السويس- جنوب سيناء - شمال سيناء- مرسى مطروح - الوادي الجديد - بور سعيد).

ويصل إجمالي ما يتم توزيعه من قبل وزارة الأوقاف حتى نهاية الأسبوع الحادي عشر 896 طنًا.

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة أن توزيع هذه اللحوم على المستحقين الحقيقين من الأسر الأولى بالرعاية، والتعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع.

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وكنات وزارة الأوقاف، قد أعلنت عن موضوع خطبة الجمعة المقبلة بمساجد الجمهورية التابعة للوزارة بعنوان «هذا هو الإسلام».

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة يأتي في إطار الإعداد للحملة الدولية التي أعلنتها الوزارة بنفس العنوان، وتبدأ خلال شهر ربيع الأول المقبل بأكثر من 20 لغة أجنبية، موضحة أن الإسلام يدعو إلى الصلاح والإصلاح والإعمار وإعمار الدنيا، ويدعو إلى الأمن والأمان والاستقرار.

وناشدت جميع الأئمة الالتزام بنص أو بجوهر موضوع الخطبة على أقل تقدير، وبضابط الوقت ما بين 15 إلى 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

