أخبار مصر | وبدون فوائد.. "الأوقاف" ترفع قيمة القرض الحسن للعاملين بالدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وبدون فوائد.. "الأوقاف" ترفع قيمة القرض الحسن للعاملين بالدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجاء على النحو التالي:
- ما يعادل الأجر الأساسي فقط عن ثمانية أشهر بحد أقصى 5000 جنيه في حالة المرض المزمن أو إجراء عملية جراحية للعامل، مع إرفاق المستندات المؤيدة.
- ما يعادل الأجر الأساسي فقط عن ستة أشهر بحد أقصى 5000 جنيه في حالة الضائقة المالية الناتجة عن أعباء عائلية، أو انشغال الذمة بدين معين المقدار حال الأداء في تاريخ تقديم نموذج طلب القرض، مع إرفاق المستندات المؤيدة.
على أن يطبق ذلك اعتبارًا من العام المالي الحالي 2019 2020 من 1 11 2019، علمًا بأن جميع هذه المبالغ هي من الموارد الذاتية للوزارة.
أما بالنسبة للعاملين بالأوقاف فبنفس ضوابطها السابقة وبحد أقصى عشرة آلاف جنيه للقرض.