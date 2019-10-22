«الداخلية» تعلن ضبط 22 إخوانيا لإثارة الشغب في قضية «شهيد الشهامة»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت وزارة الداخلية ضبط 22 من عناصر الإخوان الإرهابية حاولوا إثارة الرأي العام من خلال استغلال حادث مقتل محمود البنا المعروف إعلامياً بـ«شهيد الشهامة بالمنوفية»، وفقاً لما بثه التليفزيون المصري. وأوضحت الوزارة أن القوات الأمنية عثرت بحوزة المتهمين على ملصقات إثارية وأسلحة بيضاء وأسلحة صوت، بهدف قطع الطريق أمام المحكمة التي تنظر في وقائع القضية.

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