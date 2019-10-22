شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الإسكان والصحة يبحثان أوجه التعاون فى تطوير المستشفيات والمنشآت الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لبحث أوجه التعاون بين الوزارتين فى تطوير المستشفيات، وذلك بحضور مسئولى الوزارتين والمهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب.

وقال الدكتور عاصم الجزار، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون فى تطوير المستشفيات والمنشآت الصحية، ولا سيما مستشفيات التأمين الصحي، والاستفادة من خبرات شركة المقاولون العرب، فى هذا المجال، من أجل توفير أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.