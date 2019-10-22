شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق مؤتمر «قدرات التقييم الوطنية 2019» في الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقيم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مؤتمر قدرات التقييم الوطنية 2019 في مدينة الغردقة، الثلاثاء، تحت عنوان «عدم ترك أحد خلف الركب»، ويستمر حتي 24 أكتوبر الجاري.

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يشارك في المؤتمر 300 شخصية، ويهدف لتعزيز نظم التقييم الوطنية من خلال تبادل الخبرات وتقوية سبل التعاون والشراكات، بالتنسيق مع مكتب التقييم المستقل التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتعد استضافة المؤتمر مؤشرا قويا على تزايد ثقة المؤسسات الدولية في الحكومة المصرية، حيث كانت هناك العديد من دول العالم التي تسعى لاستضافته، ونال العرض المصري ثقة الأمم المتحدة.

ويعد المؤتمر الذي يتم تنظيمه كل عامين بمثابة منصة لتبادل الخبرات بين مختلف الدول حول آليات وأساليب التقييم والمتابعة، وجرى تنظيم أول مؤتمر في المغرب عام 2009 بحضور 55 مشاركا.