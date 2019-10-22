شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تنظم مسابقة ثقافية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تنظم إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة مسابقة ثقافية لتنمية الوعى الثقافى لدى الجماهير؛ يأتي ذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى السادسة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة. ويستطيع المشتركون في المسابقة الاتصال لمعرفة سؤال المسابقة والإجابة عليه على رقم (16886) بنظام الاستعلام الصوتى بسعر المكالمة العادية، اعتبارا من اليوم وحتى 5 نوفمبر المقبل، وستقدم جوائز قيمه للفائزين .

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