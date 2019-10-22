شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة كتالونيا .. إلغاء 4 حفلات غنائية فى برشلونة بسبب الاحتجاجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألغى 4 فنانين حفلاتهم الغنائية التى كانت مقررة فى مدينة برشلونة الإسبانية، بسبب الاحتجاجات العنيفة والأزمة التى تواجه كتالونيا.

وأعلنت المغنية الفرنسية فانيسا بارادى مساء أمس الاثنين من خلال شركة إنتاجها أنها ستؤجل حفلاتها الموسيقية المقررة فى إسبانيا بسبب التوتر فى برشلونة، حيث مركز المظاهرات العنيفة المستمرة منذ حوالى أسبوع بسبب حكم المحكمة العليا على المسئولين الانفصاليين بالسجن، وفقا لصحيفة "الباييس" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم اتخاذ القرار بسبب استحالة ضمان التنظيم الجيد للحفل الموسيقى وكذلك سلامة فريق الانتاج والجمهور فى المدينة الكتالونية بسبب المظاهرات العنيفة.

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وأوضحت الصحيفة أن بارادى ليست الفنانة الوحيدة التى اختار عدم الغناء فى برشلونة ، حيث أعلن مغنى الراب الأمريكى Blackbear عن إلغاء حفلته الموسيقية ، وأعلن أنه سيتم البحث عن موعد جديد لحفلته بمجرد انتهاء الازمة فى برشلونة.

كما اتخذت المغنية الكوبيةHaydée Milanés القرار نفسه وفضلت عدم الغناء فى المدينة الإسبانية، بسبب العنف.

فيما أعلنت المغنية أريانا الإسبانية أيضًا أنها لن تظهر فى برشلونة بسبب الإضراب الذى دعت إليه كتالونيا، وتم تأجيل العرض ليوم 3 نوفمبر.