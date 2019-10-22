شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الداخلية: ضبط 22 إخوانيا استغلوا حادث محمود البنا لإثارة الفوضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن قطاع الأمن الوطنى، من رصد محاولة جماعة الإخوان الإرهابية، استغلال الحادث المشار إليه فى تأليب الرأى العام، وإثارة الفوضى والبلبلة فى أوساط المواطنين.

وأكدت الداخلية، أنه تم تحديد العناصر القائمة على هذا التحرك عددهم (22)، وضبطهم عقب تقنين الإجراءات حيالهم، حيث عثر بحوزتهم على (ملصقات إثارية - اسبراى - أسلحة بيضاء - 2 طبنجة صوت - رشاش صوت ) بهدف استغلالها، لإثارة حالة من الفوضى والشغب وقطع الطريق وتعطيل حركة المرور أمام مقر محاكمة المتهم بمدينة شبين الكوم خلال جلسة محاكمته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالي نيابة أمن الدوله العليا التحقيقات .

يأتى ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية، لكشف أبعاد مخططات جماعة الإخوان الإرهابية والعناصر الإيثارية، لاستغلال الأحداث المختلفة لإثارة الرأى العام، وتأجيج المشاعر لدى المواطنين والتحريض ضد الدولة، من خلال نشر العديد من الأخبار المغلوطة والشائعات الكاذبة، ومن بينها حادث الاعتداء على الطالب / محمود البنا بمحافظة المنوفية مما أدى لوفاته.



