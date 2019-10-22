شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصل مدينة سوتشى لرئاسة المنتدى الاقتصادى والقمة الأفريقية الروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مدينة سوتشي الروسية في مستهل زيارته لرئاسة أعمال المنتدي الاقتصادي الروسي الأفريقي والقمة الروسية الأفريقية والتي تعقد للمرة الأولي، وذلك برئاسة مشتركة بين الرئيس السيسي، الذي يتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي حالياً والرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، وبحضور عدد من قادة الدول الأفريقية وكبرى المنظمات الأفريقية.

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ومن المقرر أن يفتتح الرئيسان السيسي وبوتين فعاليات المنتدي الاقتصادي غداً الأربعاء، كما سيلقيان كلمة في الجلسة الافتتاحية.

ويعقد الرئيس خلال الزيارة عدداً من اللقاءات مع بعض الزعماء ورؤساء الدول الأفارقة المشاركين في القمة والمنتدي لبحث وتبادل وجهات النظر بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودولهم في شتي المجالات، إضافة إلى تبادل الرؤى والتقديرات حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.