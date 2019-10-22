شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يواصل البلطجة ويرفض طلبا فرنسيا بمد وقف إطلاق النار شمال سوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة "اكسترا نيوز" فى خبر عاجل لها، أن اردوغان رفض طلبا فرنسيا من أجل مد وقف النار فى شمال سوريا.
كان الاتحاد الأوروبى، قد أكد أن العدوان التركى على سوريا يدعم داعش ويهدد الأمن، ودعا الاتحاد تركيا لوقف الهجوم فى سوريا وسحب قواتها.
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