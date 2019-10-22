شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يواصل البلطجة ويرفض طلبا فرنسيا بمد وقف إطلاق النار شمال سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة "اكسترا نيوز" فى خبر عاجل لها، أن اردوغان رفض طلبا فرنسيا من أجل مد وقف النار فى شمال سوريا.

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كان الاتحاد الأوروبى، قد أكد أن العدوان التركى على سوريا يدعم داعش ويهدد الأمن، ودعا الاتحاد تركيا لوقف الهجوم فى سوريا وسحب قواتها.