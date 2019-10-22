شكرا لقرائتكم خبر عن كنديان من أصول مصرية ترشحا عن حزب المحافظين.. اعرف النتيجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض كنديان من أصول مصرية، الانتخابات العامة فى كندا، التى أجريت أمس، لكن لم يستطع أيا منها تحقيق الفوز، حيث خسرا أمام منافسيهما المنتمين للحزب الليبرالى.

ففى منافسة عربية قوية، استطاع عمر الغبرة الكندى من أصل سورى، والمنتمى للحزب الليبرالى أن يتفوق على منافسة ميلاد ميخائيل (من أصل مصرى) فى مركز ميسيساوجا.

وقال موقع ذا ستار الكندى، إن الغبرة الذى سبق أن تم انتخابه فى مجلس العموم من عام 2006 إلى 2008، وأعيد انتخابه مرة أخرى فى عام 2015 سيعود مرة أخرى إلى أوتاو للانضمام إلى مجلس العموم.

Advertisements

كان ميلاد ميخائيل قد فاز بترشيح حزب المحافظين فى الانتخابات العامة، بعدما توفق على منافسين من أصول عربية أيضا ، وهما رجاء باسيس وسيد تصاوير.

كانت الانتخابات العامة التى أجريت فى كندا أمس الاثنين، والتى فاز فيها رئيس الحكومة جاستن ترودو زعيم الحزب الليبرالى بفترة ثانية، قد شهدت ترشح عدد من ذوى الأصول العربية.

وكان ميخائيل قد هاجر إلى كندا قبل 12 عاما، وحصل على شهادة بكالوريوس فى الفنون الجميلة ويحمل درجة الماجستير فى إدارة الأعمال، ويعمل حاليا مستشار لشئون الهجرة.

فإلى جانب ميلاد ميخائيل، خاص الانتخابات باسم حزب المحافظين كل من غادة ملك وهانى توفيليس ومريم أسحاق وأن فرانسيس. وخسرت ملك، من أصل مصرى، أيضا أمام منافسها الليبرالى جاجان سيكاند فى مركز ميسيساجا ستريت فيل.