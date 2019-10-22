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زحام مرورى بكوبرى جوزيف تيتو اتجاه صلاح سالم بسبب أتوبيس معطل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت كثافات مرورية بسبب أتوبيس معطل أعلى كوبرى جوزيف تيتو فى النزهة، مما أدى إلى توقف حركة المرور للقادم من جوزيف تيتو حتى محور صلاح سالم، وانتقلت أوناش المرور لرفع الأتوبيس المعطل من الطريق. 

 

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تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة ، بلاغا من الخدمات المعينة بكوبرى جوزيف تيتو بظهور كثافات ناتجة عن أتوبيس معطل، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

 

 

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