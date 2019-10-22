التليفزيون المصرى: ضبط 22 إخوانيا لاستغلالهم حادث محمود البنا لإثارة الفوضى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية ضبط 22 من عناصر الإخوان الإرهابية، استغلوا حادث مقتل محمود البنا فى إثارة الرأى العام، وذلك وفق ما ذكره التليفزيون المصرى. وأوضحت الداخلية، أنه تم العثور بحوزة المتهمين على ملصقات إثارية وأسلحة بيضاء وأسلحة صوت، لاستغلالها فى قطع الطريق أمام المحكمة المعنية.

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