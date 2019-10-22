شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يعيد فتح الطرق فى صيدا جنوبى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية اكسترا نيوز في خبر عاجل لها، أن الجيش اللبناني يعيد فتح الطرق فى صيدا جنوبى البلاد. وكان الجيش اللبناني كثف تواجده بمداخل ووسط بيروت خلال الاحتجاجات المستمرة منذ 6 أيام احتجاجا على تدهور الأحوال الاقتصادية والمعيشية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اللبنانى يعيد فتح الطرق فى صيدا جنوبى البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.