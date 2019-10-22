شكرا لقرائتكم خبر عن معارض الإنتاج الحربى تعلن عن تخفيضات على منتجاتها بنسبة تصل لـ30٪؜ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلن وزارة الإنتاج الحربي بمناسبة عيدها الخامس والستين، عن خصومات مميزة على الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية. وتصل نسب الخصم من 5 إلى 30% فى جميع منافذ بيع الإنتاج الحربي بالمحافظات المختلفة فى الفترة من 23 أكتوبر 2019 وحتى 7 نوفمبر 2019.

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