شكرا لقرائتكم خبر عن زحام مرورى أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوى بسبب حادث تصادم وإصابة شخصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب شخصان فى حادث انقلاب سيارة" ربع نقل" أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوى، مما أدى إلى توقف حركة المرور وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

Advertisements

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الإسماعيلية الصحراوى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.