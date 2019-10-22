شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: نسعى لتوفير بيئة جاذبة وآمنة للاستثمار فى كافة المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير التنمية المحلية، إن توجيهات القيادة السياسية للحكومة تؤكد على ضرورة الاستمرار فى جهود النهوض بقطاع الصناعة باعتباره أحد أهم دعائم الاقتصاد القومى للدولة المصرية، مؤكدًا سعى الحكومة خلال الفترة الحالية لتطوير قطاع الصناعة فى مصر وتعظيم مساهمته فى الاقتصاد بالإضافة إلى سعى الدولة لتوفير بيئة جاذبة وآمنة للاستثمار فى كافة المحافظات .

جاء ذلك على هامش زيارة الوزير لولاية كارولاينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية، على رأس وفد يضم المستشار هانى عبدالجابر محافظ بنى سويف وقيادات من الوزارة وأعضاء المجلس الاقتصادى بالمحافظة والذى تم تشكيله وفقاً لمشروع الوزارة والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID لتحسين القوى العاملة وتعزيز المهارات "وايز".

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وأضاف وزير التنمية المحلية، خلال زيارة مؤسسة التنمية الاقتصادية بمقاطعة كاتاوبا، أن مصر لديها قاعدة صناعية فى عدد من القطاعات المختلفة وعلى رأسها المنسوجات والجلود والأثاث والتى توفر الآلاف من فرص العمل للشباب وكافة المواطنين ، مشيرًا إلى امتلاك مصر أمثلة رائدة فى مجال الأثاث كمدينة دمياط الجديدة للأثاث والتى تمثل كيان اقتصادى متكامل يساعد فى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى وخلق فرص عمل وزيادة معدلات التشغيل، ووجود تكتل الأثاث فى مركز طهطا بمحافظة سوهاج حيث يتم تسويق منتجاتهم محليًا وعالميًا، وتستوعب العديد من العمالة المحلية وتساهم بشكل كبير فى الناتج المحلي.

وفى ختام اللقاء تم الاتفاق على استمرار التواصل بين الجانبين لبحث مجالات التعاون بين مدينة الأثاث فى دمياط ونظيرتها فى مقاطعة كاتوبا وفتح مجال أوسع لتبادل الخبرات الفنية والتسويقية فى هذا القطاع الهام .