وفود 48 دولة يغادرون القاهرة بعد مشاركتهم باحتفالية اليوبيل الذهبى للدستورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت وفود 48 محكمة دستورية عليا ومحكمة عليا على مستوى العالم، مطار القاهرة، أمس واليوم، مطار القاهرة، عقب مشاركتهم في الاحتفالية التي نظمتها المحكمة الدستورية المصرية بمناسبة اليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري ومرور 50 عام على نشأته في مصر.
واصطحب أعضاء المحكمة الدستورية العليا الوفود المشاركة في الاحتفالية إلى العاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة جبل الجلالة الجديدة، وذلك للاطلاع على ما يتم داخلهما والتعرف على المدن الجديدة التي خلقتها مصر خلال الفترة الماضية على الطراز العالمي.
وأبدت الوفود الأجنبية اعجابها الشديد بالطراز المعماري الذي أنشئت به العاصمة الادارية، وما تضمنته من وسائل تكنولوجية حديثة تواكب التحول الرقمي للمجتمع.
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