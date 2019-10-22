أخبار مصر

وفود 48 دولة يغادرون القاهرة بعد مشاركتهم باحتفالية اليوبيل الذهبى للدستورية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وفود 48 دولة يغادرون القاهرة بعد مشاركتهم باحتفالية اليوبيل الذهبى للدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت وفود 48 محكمة دستورية عليا ومحكمة عليا على مستوى العالم، مطار القاهرة، أمس واليوم، مطار القاهرة، عقب مشاركتهم في الاحتفالية التي نظمتها المحكمة الدستورية المصرية بمناسبة اليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري ومرور 50 عام على نشأته في مصر.

واصطحب أعضاء المحكمة الدستورية العليا الوفود المشاركة في الاحتفالية إلى العاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة جبل الجلالة الجديدة، وذلك للاطلاع على ما يتم داخلهما والتعرف على المدن الجديدة التي خلقتها مصر خلال الفترة الماضية على الطراز العالمي.

Advertisements

وأبدت الوفود الأجنبية اعجابها الشديد بالطراز المعماري الذي أنشئت به العاصمة الادارية، وما تضمنته من وسائل تكنولوجية حديثة تواكب التحول الرقمي للمجتمع.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفود 48 دولة يغادرون القاهرة بعد مشاركتهم باحتفالية اليوبيل الذهبى للدستورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا