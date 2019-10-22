شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة: برامج تدريبية فى المحافظات لتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الهجرة تنفيذ عددًا من البرامج التدريبية المعتمدة فى عدد من المحافظات الأكثر فى الهجرة غير الشرعية، لافتة إلى أن هذه البرامج تأتى فى إطار تنفيذ برنامج عمل الحكومة 2018 – 2022، "مصر تنطلق" فى ضوء خطة التنمية المستدامة مصر 2030، ووفقاً للبرامج المعتمدة لدى وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وأوضح الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة لشئون التطوير المؤسسي، فى بيان اليوم، أن البرامج التدريبية ترتكز على عدد من الأهداف الاستراتيجية ضمن برنامج عمل الحكومة، على رأسها حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، والذى ناقشه البرنامج الرئيسى الأول "الاستقرار الأمني".

وأضاف سليمان، أن البرنامج الفرعى العاشر يهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية، ضمن المؤشر الخاص باستكمال اعتماد مدربين للتوعية من مخاطر هذا النوع من الهجرة والمؤشر الخاص باستكمال برامج توعية للشباب، برامج التوعية الأسرية، برامج الفرص البديلة الإيجابية، وكذلك برامج ريادة الأعمال.

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وتابع سليمان، أن برنامج الارتقاء بالتنمية المجتمعية، جاء فى إطار بروتوكول التعاون مع وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى والمتابعة "وحدة التنمية المستدامة - رؤية مصر 2030 "، وأنه سيتم الانتهاء من التدريب المهنى والتدريب على ريادة الأعمال لـ 275 شابًا فى محافظة بنى سويف، كما يتم الإعداد لتنفيذ تدريب مهنى وحرفى وتوعية بريادة الأعمال لـ 275 شابًا أيضًا من أبناء محافظة الغربية.

فيما أكد وائل فرّاج، مدير عام تخطيط ومتابعة الهجرة غير الشرعية بوزارة الهجرة، أن برامج التوعية اشتملت على برنامج لتوعية وتثقيف القصر والأمهات، لافتًا إلى أن هذه البرامج التدريبية تأتى إيمانا بأهمية الأم ومشاركتها فى اتخاذ قرار الهجرة لدى الأطفال والشباب، سواء بصورة شرعية أو غير شرعية؛ حيث تقوم الوزارة بتثقيف الأمهات، والأطفال القصر "الأطفال غير المصحوبين" من مخاطر الهجرة غير الشرعية، وتوفير فرص ريادة أعمال كبدائل إيجابية.

واضاف فرّاج أن البرامج التدريبية تنطلق بالتنسيق المشترك مع الجهات ذات الصلة بالمحافظات المدرجة ضمن خطة الوزارة فى هذا الشأن، بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري؛ حيث تم الانتهاء من تسليم قروض صغيرة لتنفيذ عدد من المشروعات المقترحة منهم لعدد 100 أسرة من الأسر التى تم توعيتها من مخاطر الهجرة غير الشرعية فى محافظتى "قنا والأقصر"، كما تم تسليم 100 عقد عمل لمئة سيدة فى هاتين المحافظتين بمجال التعبئة والتغليف.