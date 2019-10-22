شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعيين 269 شابًا بينهم 33 ذوى قدرات خاصة بالقطاع الخاص بالسويس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة القوى العاملة، أن عدد المعينين بمديرية القوى العاملة بالسويس من خلال المكاتب الخمس التابعة للمديرية ، بلغ 236 معينًا، فضلا عن 33 من ذوى الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص، من بين 821 شابا باحثا عن العمل، وذلك من واقع شهادات القيد "كعب العمل" المرتد لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية من حملة المؤهلات العليا والمتوسط، وفوق المتوسطة، والعمالة الفنية وغير الفنية.
وأوضح وزير القوى العاملة فى بيان اليوم، أن التقرير الشهرى لإنجازات المديرية أشار إلى أنها قامت خلال سبتمبر الماضى بقياس مهارة 350 عاملا على المهن المختلفة، فضلا عن استخراج نفس العدد من ترخيص مزاولة الحرفة، للعمل سواء بالداخل أو الخارج، حيث يتم منح الشهادة بعد اجتياز الاختبارات التى تتم من خلال اللجان الفنية المشكلة بالمديرية لهذا الغرض.
وأوضح حاتم جاد الرب مدير المديرية، أن المديرية قامت بالتفتيش على 13 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية، وأسفر التفتيش عن تحرير 3 محاضر ، فضلا عن التفتيش على 205 منشآت لتنفيذ قانون العمل، بالإضافة إلى القيام بـ 10 حملات تفتيشية.
وتابع "جاد الرب" أن المديرية عقدت 5 ندوات توعية وتثقيف للعمال بالشركات والمنشآت فى مجالات الحوار الاجتماعى والإدمان وتعاطى المخدرات، والمفاوضة الجماعية، وقانون العمل، وعمالة الأطفال، والمرأة، وتنظيم الأسرة.
وتلقت المديرية 51 شكوى فردية ، تم تسوية 12 منها وديا وإحالة 20 شكوى للقضاء ، ومازالت هناك 19 شكوى تحت البحث والدراسة.
كانت هذه تفاصيل خبر القوى العاملة: تعيين 269 شابًا بينهم 33 ذوى قدرات خاصة بالقطاع الخاص بالسويس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.