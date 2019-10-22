جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تدرب طلابها على التفاعل مع أنشطة المؤسسات المالية المحلية والعالمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "التثقيف المالى والأنشطة المالية غير المصرفية" عنوان ورشة العمل التى نظمتها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأقيمت ورشة العمل فى إطار أسبوع المستثمر العالمى 2019 تحت مظلة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية IOSCO.

صرح بذلك الدكتور محمد حسن العزازى رئيس الجامعة، وأضاف أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحرص على توعية وتثقيف الطلاب وتقديم كل ما هو جديد، وذلك من خلال تنظيم الفعاليات المتنوعة المتعلقة بالتفاعل مع أنشطة المؤسسات المالية المحلية والعالمية على حد سواء.

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وأشارت الدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس الأمناء ومدير إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية بالجامعة، إلى أن تنظيم ورشة العمل على هذا النحو من التميز يمثل نقطة انطلاق حقيقية نحو توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية .

وأوضح الدكتور محمد عمر حماد أبودوح مستشار رئيس مجلس الأمناء لشئون التنمية والتطوير، أن ورشة العمل التى تم تنظيمها فى مجال التثقيف المالى والأنشطة المالية غير المصرفية قد أسهمت بشكل كبير فى توعية الطلاب على اختلاف تخصصاتهم بأنشطة بورصات العقود الآجلة ومؤسسات التأمين والتمويل العقارى وأيضاً التمويل متناهى الصغر وغيرها من الأنشطة المالية غير المصرفية.



