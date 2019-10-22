شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تبحث التعاون مع مؤسسة التنمية الاقتصادية بكاتاوبا فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى وزير التنمية المحلية، زيارة مؤسسة التنمية الاقتصادية بمقاطعة كاتاوبا، وهى المقاطعة المركزية لولاية كارولينا الشمالية، لبحث سبل التعاون بين الوزارة والمؤسسة، واستعرض المسئولين عن المؤسسة تطبيق برنامج التنمية الاقتصادية المحلية، من خلال العمل على تقليص الفجوات التنموية بالمقاطعة ، بالإضافة الى إفساح المجال نحو تحسين القوى العاملة المصنعة فى الولاية وإيجاد بيئة عمل أفضل .

جاء ذلك على هامش زيارة الوزير لولاية كارولاينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية ، على رأس وفد يضم المستشار هانى عبدالجابر محافظ بنى سويف وقيادات من الوزارة وأعضاء المجلس الاقتصادى بالمحافظة والذى تم تشكيله وفقاً لمشروع الوزارة والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID لتحسين القوى العاملة وتعزيز المهارات "وايز".

كما تم خلال اللقاء التركيز على القطاعات والإمكانيات الاقتصادية ذات الميزات التنافسية الخاصة بالمقاطعة كقطاع الأثاث والمنسوجات ومجال تكنولوجيا المعلومات، والمنتجات الطبية والعطرية ومواد البناء، وتدوير المخلفات والطاقة المتجددة، كما تمت الاشارة إلى أنه قد تم تصنيف مقاطعة كاتاوبا باعتبارها واحدة من المناطق العشرة الأولى فى الولايات المتحدة الامريكية لجذب العمالة وخلق فرص عمل.