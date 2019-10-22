بنسبة 30%.. الإنتاج الحربي تعلن تخفيضات على منتجاتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي، اليوم الثلاثاء، بمناسبة عيدها الخامس والستين، خصومات مميزة على الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية من منتجاتها.

وتصل نسب الخصم من 5 إلى 30% في جميع منافذ بيع الوزارة في المحافظات المختلفة، في الفترة من 23 أكتوبر 2019، وحتى 7 نوفمبر المقبل.​