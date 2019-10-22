العمري يرأس وفد مصر بملتقى التعاون العربي الصيني في الإذاعة والتلفزيون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

ترأس وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام محمد العمري، الوفد المصري المشارك في الملتقى الرابع للتعاون الصيني العربي في مجال الإذاعة والتليفزيون، الذي عقد على مدى يومين في مقاطعة تشهجيانج.

وأكد العمري خلال كلمة مصر التي ألقاها في افتتاح الملتقى، أهمية المشاركة في الملتقى لكامل القناعة بأهمية التبادل والمشاركة بين الصين والعالم العربي في كافة مجالات صناعة الإعلام، بما يخدم تطوير الصناعة، وتعميق التفاهم بين الحضارات لأجل دعم البناء المشترك بين الصين والدول العربية للحزام والطريق التي تعني الشراكة الاستراتيجية لأجل تنمية مشتركة ومستقبل أفضل للشعب العربي والشعب الصيني.

وأضاف: "للإعلام الدور المهم في تعزيز هذه المشاركة بتدعيم المعرفة وزيادة الوعي وتعميق الصداقة اعتمادًا على حوار الحضارات الضاربة في أعماق التاريخ، والتي إذا استلهمنا منها تفتحت لنا آفاق المستقبل".

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وأشار رئيس الوفد المصري، إلى بعض النقاط من واقع التجربة العملية للتعاون في مجالات صناعة الإعلام على مدى الأعوام الماضية والتي تطمح مصر في المزيد منها أن الدراما تظل هي المحتوى الأكثر جذبًا للمشاهدة، ولذا علينا الاهتمام بزيادة التبادل في هذا المحتوى، خاصة أنه لاقى ترحيبًا ومشاهدة عالية عند عرضه على شاشات التلفزيون الرسمي في مصر.

واقترح العمري زيادة تبادل محتوى الراديو نظرًا للتوسع الكبير في استخدام ترددات الـ FM في العالم العربي، ولنا في ذلك تجربة عظيمة بإذاعة برنامج طريق الحرير عبر إذاعة مصر الرسمية وقد لاقى نجاحًا كبيرًا خاصة إنه اعتمد تقديم الصين الحديثة للمستمع العربي، وتقديم وشرح روح مبادرة الحزام والطريق للتنمية المشتركة، بالإضافة إلى زيادة تبادل المحتوى الوثائقي وخاصة الداعم لمبادرة الحزام والطريق معتمدًا على محاور حوار الحضارات وتبادل المعرفة وأهمية وقيمة دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية المشتركة للشعب العربي والصيني من أجل تحقيق المستقبل الأفضل للشعبين.

وطالب بدعم التعاون في مراكز الدوبلاج والترجمة وتعزيزها بالتكنولوجيا المتقدمة، من أجل زيادة تبادل المحتوى الإعلامي العربي الصيني.