المتحدث العسكري: القوات المسلحة تنظم مسابقة ثقافية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
قال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، إنه في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى السادسة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، تنظم إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة مسابقة ثقافية لتنمية الوعي الثقافي لدى الجماهير.
وأضاف الرفاعي على الصفحة الرسمية له في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه على من يرغب في الاشتراك بالمسابقة، الاتصال لمعرفة سؤال المسابقة والإجابة عنه على رقم (16886) بنظام الاستعلام الصوتي بسعر المكالمة العادية، بداية من اليوم الموافق 22 أكتوبر، وحتى 5 نوفمبر المقبل، وستقدم جوائز قيمة للفائزين.
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