"وفاء" تطلب الخُلع: "عايزني أكله محشي كل يوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

أقامت "وفاء ع." دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة، تطلب فيها الخلع من زوجها مبررة طلبها: "جوزي عايز ياكل كل يوم محشي وهو مريض سمنة".

وبحسب أوراق القضية، تزوجت "وفاء" 35 سنة، ربة منزل، من "محمد خ." 39 سنة، تاجر، منذ 6 سنوات، ورزقهم الله بتوأم عمرهما 5 سنوات، وتقول الزوجة: "المشكلة التي أعاني منها أن زوجي مريض سمنة هو وأطفالي، ووزنه زائد للغاية ورغم ذلك يريد أن يأكل كل يوم محشي".

تتابع الزوجة: "الأكل أهم شيء في حياة زوجي، فهو يعتبر أكل المحشي أهم من صحته، حتى وصل الأمر إلى أن مرور يوم واحد فقط دون إعداد المحشي، يتحول إلى نكد مستمر طوال الـ24 ساعة، لم تقتصر عادات زوجي السيئة عند ذلك، فهو يتعمد أن يأكل وينام مباشرة، حتى زاد وزنه بطريقة ملفتة للغاية، ولم يعد قادرًا على قيادة السيارة".

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وتضيف: "عندما أخرج مع زوجي أكون في قمة الإحراج، لأنه أصبح بدينًا للغاية حتى أن الكثيرين يعتقدون أني ابنته ولست زوجته، فهو لم يعد قادرًا على ارتداء أي ملابس باستثناء الجلابية حتى في المناسبات، ورغم ذلك يطلب أكل ممبار ومحشي يوميًا على الفطار".

تستكمل: "عندما أحضر طعامًا مناسبًا لحالته الطبية يعتدي عليَّ بالسب ويقولي هو أنتي بتصرفي عليا، أنا آكل اللي يعجبني بفلوسي، فأخذت أطفالي وتركت المنزل وقررت الانفصال، وأقمت دعوى خلع حملت رقم 1296 لسنة 2019، ولا تزال الدعوى منظورة لم يتم الفصل فيها حتى الآن".

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